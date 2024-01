BBB 24: Maycon é eliminado do reality

Não adiantou fazer mutirão, o tio da merenda vai ter que brilhar aqui fora depois de toda polêmica que causou dentro do reality. Maycon foi o primeiro eliminado do BBB 24 com 8,46% dos votos do público. O cozinheiro escolar enfrentou o primeiro paredão da edição ao lado de Yasmin Brunet, que recebeu 49,34% votos, e Giovanna Lima, 42,2%.

Deniziane foi que fez a indicação do brother para berlinda e desde então, Maycon vinha enfrentando um certo conflito com Yasmin, que descobriu que ele vinha combinando votos na casa.

Em conversa com a loira, ele declarou que gostaria de firmar um laço de amizade com a sister fora do reality show.