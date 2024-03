BBB 24: Lucas desabafa sobre situação com a esposa

Lucas Buda começou a sentir a tensão por não ter visto sua esposa em nenhum vídeo enviado a ele dentro da casa mais vigiada do Brasil. O brother começou a pensar que algo pudesse estar errado e foi aconselhado por Yasmin Brunet a não montar teorias na própria cabeça.

“Não deve ter sido nada”, disse ela. “Tomara, Yas”, respondeu ele. “Você sabe que ela é uma pessoa reservada. Acho que você não pode ficar montando teorias na sua cabeça, senão você vai ficar surtando. Você nunca vai saber o que é até que você veja ela”, aconselhou.

“Você tem que confiar no que vocês têm, no tanto que você conhece ela. Confiar no que vocês construíram durante 15 anos. Não é um relacionamento novo. Você sabe como ela agiria. Eu sei que é difícil falar para você não fazer isso, porque se eu fosse você, eu estaria pirando também. Mas não tem como você tentar adivinhar uma coisa que você não tem como saber”, declarou.

Lucas respondeu: “Essa é a maior dificuldade porque, racionalmente, eu sei, mas…”. “Vai no racional, cara, você é tão racional. Não deixa o emocional te pegar, não nesse momento agora”, falou Yasmin.