BBB 24: Lucas Buda cai no choro com ausência da esposa em vídeo

Lucas estava ansioso para ver sua esposa no recado para o anjo da semana, mas não teve a graça de ver Camila Moura depois de tudo que ele aprontou dentro da casa. Em conversa com Leidy Elin, ele contou e não segurou as lágrimas ao recordar a sua esposa, que não apareceu no vídeo enviado pela família.

Que sensação m**, sabe? Estou muito mal…”, desabafou o professor de educação física. Leidy ainda ressalta: “Se quiser chorar, Lucas, pode chorar, tem que botar para fora”. “Não consigo”, disse Lucas Henrique.

“Estou pensando seriamente, se for Poder [Curinga] de trocar o paredão, eu quero ir para o paredão mesmo”, analisou o brother, emparedado após desistir da Prova de Resistência. “Eu entendo você, mas são 15 anos. Você não vai fazer isso, você não é nem maluco. Você está aqui por ela, pela sua irmã, você fala isso 24 horas por dia”, declarou Leidy Elin.

Momentos depois, a trancista recordou que a esposa de Lucas é reservada e, por isso, pode não ter aparecido no vídeo do Anjo. “Ela está bem, ela é forte. Ela parou o sonho dela para você poder realizar o seu. Ela é reservada, você conhece ela. Às vezes ela não quer se expor”, aconselhou Leidy. O brother, por sua vez, caiu no choro e precisou ser consolado.