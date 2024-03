BBB 24: Leidy Elin joga as roupas de Davi na piscina

Minha gente, o Sincerão de ontem (11), pegou fogo e eu assisti tudo de camarote do lado de cá. Leidy Elin pegou as roupas de Davi e jogou todas elas na piscina, sem pensar duas vezes. A musa ainda prometeu que seria subterrânea em suas atitudes com o baiano.

Ao ver a cena, Davi ri e fica em silêncio. Na sequência, Leidy sai e se dirige para o Quarto Fada. Depois do fato, o brother ainda entrou na piscina para recolher as suas peças de roupa.

Vale ressaltar que não é a primeira vez que isso acontece no BBB. No BBB 2, Fabrício e Fernando (hoje Fernando Fernandes, apresentador) pegaram as malas de Tina e jogaram na água.