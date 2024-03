Ontem (26) tivemos o resultado do paredão quádruplo do BBB 24 com MC Bin Laden, Davi, Matteus e Leidy Ellin. Nossa musa levou a pior e foi eliminada do reality com 88,33% dos votos do público.

A carioca disputou o paredão ao lado de MC Bin Laden, Davi e Matteus, mas foi a mais votada e disse adeus ao prêmio milionário.

O baiano 6,76%, o funkeiro 3,84% e Alegrete apenas 1,07%. Vale ressaltar que esse foi o primeiro paredão da sister, se mantendo durante 77 dias no jogo.