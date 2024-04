Veio aí,genteeeeee! Depois de tanto chove e não molha, finalmente Matteus e Isabelle deram o tão esperado beijo que eu e o Brasil inteiro estavamos esperando.

Depois do flerte ter rolado solto na festa que rolou na casa do BBB 24 na madurgada deste domingo (7), Matteus e Isabelle foram para debaixo do edredom do quarto Fadas. Os dois cobriram os corpos, mas era possível ouvir a respiração mais profunda, som de salivas e ver a movimentação do edredom.