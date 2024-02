BBB 24: Irmã de Deniziane alfineta Fernanda

Vish! Parece que abriga de Deniziane com Fernanda e o embate entre as duas no último paredão chegou até a família da sister. Deniziene usou suas redes sociais para cutucar Fernanda, a irmã da participante compartilhou uma foto dela deitada na casa e mandou o recado.

Na imagem, Fernanda aparecia deitada na cama. “Estou aqui aproveitando o entretenimento que a Fernanda traz. E vocês estão aproveitando?”, dizia a postagem.

Após a eliminação de Deniziane, Deniziene se mostrou bastante abalada com a saída de sua gêmea. Na mesma rede social, ela desabafou: “To muito triste com tudo!”.