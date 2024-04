BBB 24: Giovanna é eliminada no 18º paredão

Vish! O jogo está ficando cada vez mais acirrado e as minha fofoqueiras do Leblon já dão o reality da Globo com um vencedor. Giovanna foi a última eliminada do reality após enfrentar Alane e Davi na berlinda.

Ela recebeu 75,35% dos votos. No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre o jeito único que cada Big Brother Brasil funciona, que não se repete e que depende de como as histórias acontecem.

Vale lembrar que Giovanna foi indicada ao paredão pelo líder Lucas Henrique, o Buda, que é aliado dela, mas fez uma estratégia de indicá-la para que o grupo Fadas votasse entre si.