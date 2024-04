BBB 24: Fernanda conta que não ouviu nada do discurso de Tadeu: “Só esperei o nome”

O café com Ana Maria Braga após a eliminação de Fernanda do BBB 24 foi animado e ela contou detalhes sobre o momento antes de sua eliminação, revelando que não ouviu o discurso de Tadeu Schmidt, porque estava nervosa. A musa ainda ressaltou que só esperava o nome no final de quem seria o eliminado.

“Demorei para ouvir as palavras, não tinha ouvido nada, depois me deu um papel para ler. Naquela hora não tem como, a gente fica… Você só espera o nome, tudo entra em bloqueio, quando vi o discurso vi que era lindo”, disse.

Ela ainda completou: “Gratidão pelas palavras, só não sabia de quem era, e aí vi que era eu”, finalizou.