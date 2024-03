BBB 24: Esposa de Lucas se pronuncia e xinga marido

Vish! Esse negócio não vai ser bom para Lucas Henrique e ele pode estar com os dias contados no reality da Globo. O brother deu em cima de Pitel e sua esposa não ficou nada feliz com o ato. Lucas chegou a dizer que a sister o bagunçou e sua esposa resolveu colocar a boca no trombone.

“São muitas mensagens de carinho! Não tenho como não agradecer a esse apoio todo…não esperava. Pra quem não sabe, ontem eu era uma professora de história desempregada, 100% anônima, mas por acreditar que somente eu posso me defender nesse momento resolvi colocar a cara no sol”, começou.

“Quero que saibam que o apoio de vocês nessa situação me liberta de muitas amarras. Estou no momento resolvendo alguns problemas em relação a tudo isso, e já estou vendo mais absurdos surgindo. Espero que entendam minha posição e aguardem meu pronunciamento”, prometeu.