BBB 24: Davi quer Michel ‘Fora do Jogo’ e detona: “Cobra”

Davi tomou posse da voz no Sincerão do BBB 24 ontem (26) e não deixou de chamar Michel para tomar um esculacho ao vivo. O motorista de aplicativo escolheu o brother como um dos participantes que quer fora do jogo e justificou a sua escolha.

“Ele é um baita de um mentiroso. Ele já falou que não conversava comigo sobre jogo, mas ele conversa de jogo sim nas festas, falando mal do Bin Laden para mim dizendo que vota no Bin Laden. Para mim isso é conversa de jogo. Se isso não for conversa de jogo, eu não sei o que é. Ele é um baita de um mentiroso e um falso porque ele guarda as coisas e não fala na cara”, disparou o baiano.

Após o fim dos 20 segundos que dava o direito dele justificar sua escolha, Davi ainda continuou detonando o professor de geografia enquanto ele se preparava para receber a tinta vermelha. “Mentiroso! Falso! Cobra!”, falou.