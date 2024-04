BBB 24: Davi, Matteus e Isabelle. Quem leva o grande prêmio?

Já sinto cheirinho da final do BBB 24! Nesta semana, dia 16, teremos a resposta de quem vai levar os quase três milhões para casa depois de ficar confinado e ganhar o coração do Brasil. Davi, Matteus e Isabelle são os grandes finalistas do Big Brother Brasil 24!

O motorista de aplicativo foi o primeiro finalista da temporada após vencer a prova de resistência. Além da vaga na final, ele ainda conquistou um carro novo por ser o último a resistir a disputa por quase 10 horas.

Matteus e Isabelle se juntaram ao baiano na noite deste domingo, 14, após enfrentarem o último paredão do BBB 24, que resultou na eliminação de Alane. De acordo com a enquete do UOL, Davi será o grande vencedor da edição com 60,94%. Vale ressaltar que a enquete, até o momento que essa matéria foi escrita estava com 434.610 votos apurados.

Matteus fica em segundo lugar, com 25,95%, e Isabelle em terceiro, com 13,11% dos votos.