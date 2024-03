BBB 24: Davi impressiona ao dizer que não conhece Fernanda Montenegro

Não é de agora que Davi diz que não conhece algumas personalidades bem famosas do mundo da TV e do cinema. A nova pérola do brother foi dizer que não conhece Fernanda Montenegro em conversa com os brothers. Tudo iniciou durante um papo na área externa da casa sobre oportunidades na carreira artística.

Em conversa com Alane ele questionou se um artista chega a receber R$ 1 milhão por atuar em uma novela. “Acho que sim”, respondeu Alane. “Os grandes… Tu acha que uma Fernanda Montenegro ganha quanto para fazer uma novela?”, completou a modelo.

Davi logo disparou: “Quem é essa?”. “É tipo a maior atriz brasileira. É uma senhora já. Ela é incrível”, respondeu Alane, após rir junto com Beatriz.

Na web, os internautas deram opiniões distintas sobre a declaração do baiano. “Essas forçadas de barra dele de dizer que não conhece os maiores nomes de atores brasileiros não colam, não”, afirmou um. “Não conhece a Juliette, não conhece a Deborah Secco, não conhece a Anitta, não conhece a Bruna Marquezine. Mas conhece a Amanda [vencedora do BBB 23] e tinha internet, já que era motorista de aplicativo. O golpe está aí, cai quem quer. Davi, Bia e Alane, três personagens no BBB”, declarou outro.