BBB 24: Alane, Lucas e Isabelle. Quem sai?

O público ficou maluquinho com a movimentação dentro do BBB 24. A noite de domingo (07) foi marcada pela formação de mais um paredão e a eliminação da sister Giovanna. Além disso, Davi saiu como líder e aproveitará o seu reinado essa semana. Desta vez, Alane, Isabelle e Lucas Henrique disputam a preferência do público.

A formação do paredão começou ainda na prova do líder. Isso porque a primeira emparedada foi Alane, que foi a primeira eliminada na primeira fase da disputa pela liderança e foi direto para a berlinda. Logo depois, o líder Davi emparedou Lucas Henrique, o Buda.

Então, a casa fez a votação e a mais votada foi Isabelle, com três votos.