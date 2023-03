BBB 23: Tadeu Schmidt precisa interferir em briga entre Fred e Sarah

Apresentador teve que interferir no momento que Fred e Sarah protagonizaram no Jogo da Discórdia nesta segunda (06)

Vish, eu disse para vocês que esse BBB estava cheio de acontecimentos marcantes e podemos até contar com a interferência de Tadeu Schmidt no Jogo da Discórdia essa semana depois que Sarah e Fred pegaram fogo no ao vivo. A discussão entre os dois saiu do controle depois que Sarah apontou Fred como o mais fraco no jogo.

“Um dos principais motivos é que você me potencializou pra caramba na academia e depois disso que fez absolutamente tudo para não nos colocar no paredão. É para você fugir, pipocar. Sendo que eu estou no paredão. Você expôs a Marvila que era uma pessoa que você mais queria proteger”, disse ela.

Fred respondeu que foi sincero com a musa e ainda disse que defenderia ela no raio-x. Os dois continuaram discutindo sobre a formação do paredão e Tadeu teve que intervir: “Sarah e Fred, deu o tempo de vocês. Fred e Sarah, acabou!”, declarou.