BBB 23: Sarah é eliminada e web aponta racismo

Sarah Aline não conseguiu se salvar do paredão do BBB 23 e saiu da casa com 58,2% dos votos dos internautas (Foto: Reprodução)

A web não ficou calada diante da saída de Sarah Aline do BBB 23 e soltou o verbo nas redes sociais. Os internautas apontaram que houve racismo na votação do último paredão entre Aline Wirley, Bruna Griphao e Sarah Aline. Vale ressaltar que a ideia de alguns era eliminar Bruna com a ideia de fazer ela pagar pelos seus erros dentro da casa envolvendo polêmicas, como racismo. Um internauta no Twitter escreveu que acabaram de enterrar a edição 23 do BBB com a eliminação de Sarah, dizendo ainda que isso mostra como o país é racista, machista e sempre vai privilegiar branco. Eita! Eu acreditei muito que Bruna Griphao diria adeus a edição do BBB neste domingo (16), mas parece que tudo aconteceu ao contrário.