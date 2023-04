BBB 23: Sapato e Guimê voltam para a final do reality

Mesmo expulsos da casa por mau comportamento, os brothers poderão se juntar aos participantes no fechamento da edição em 25 de abril

Quem te viu, quem te vê hein, Boninho? De acordo com o Notícias da TV, Cara de Sapato e Guimê estarão presentes na final do BBB 23 mesmo tendo sido expulsos da casa por mau comportamento com a mexicana Dania Mendez. Os brothers vão se juntar aos participantes em 25 de abril para descobrir o grande vencedor da edição.

E pasmem! Bruno Gaga também estará entre os convidados para o fechamento da edição. Para quem não se lembra, ele desistiu do reality e apertou o botão para sair da casa.

“Todos vão curtir o show da final junto com Tadeu Schmidt no estúdio do reality, torcendo para seu preferido e fazendo parte do reencontro que celebra o fim de mais uma temporada de cem dias do Big Brother Brasil”, informou o comunicado da emissora.

Para as atrações especiais que animam a noite que finaliza mais um ciclo do reality da Globo teremos Carlinhos Brown, Iza, Mumuzinho e Lauana Prado. Não perco por nada!