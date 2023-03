BBB 23: Marvvila e Domitila aconselham Dania a falar caso se sinta desconfortável

Depois que Cara de Sapato lascou um beijo na mexicana as sisters conversam com ela sobre as brincadeiras dentro da casa

Todos nós já sabemos que existe uma pressão de dentro da casa e dos participantes para que a formação de casal aconteça. Marvvila e Domitila tiveram uma conversa séria com Dania Mendez e disseram que se ela não se sentir confortável com as brincadeiras ela pode dizer. Domitila ainda ressaltou que esse assunto é muito sério dentro da casa. 🚨VEJA: Depois que Sapato saiu do quarto, Marvila e Domitila aconselharam Dania a sempre falar caso ela se sinta desconfortável com alguma atitude dos homens. #BBB23



pic.twitter.com/xdxGPgw74N — CHOQUEI (@choquei) March 16, 2023 “Se em algum momento você fala que não quer nós brinquemos com você assim, pode falar”, disse Marvvila. Domitila ainda completa o dizer da colega: “Só precisa falar: ‘Não quero’. Essas coisas são muito sérias nessa casa”, finalizou quando Bruna Griphao entra no quarto.