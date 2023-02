BBB 23: Key Alves sobre Bruna Griphao: “Odeio gente que se faz de vítima”

Em conversa com Gustavo Cowboy a jogadora de vôlei soltou o verbo sobre a sua amizade com Bruna

Ué, gente, as duas não eram amigas? Aloca! Key Alves soltou os cachorros para Gustavo Cowboy sobre a sua amizade com Bruna Griphao, dizendo que odeia quem se faz de vítima, que seria o que ela estaria fazendo dentro da casa.

“Ela fala pra todo mundo da casa, tudo que perguntam, ela fala abertamente. Até coisas que fecham entre eles, ela conta. Aí ela vem com a mesma frase sempre, ‘ah sou troxa, tenho que parar de ser troxa, sou muito bom coração, muito boazinha com todo mundo’. Meio que se fazendo que as pessoas passam por cima dela. Ah, me poupe. Eu não caio em papinho assim, não”, iniciou.

Ela ainda completou: Ah, me poupe. Eu não caio em papinho assim, não. Odeio gente que se faz de vítima, odeio. E ela o tempo inteiro: ‘Ai, mas eu sou muito vítima, é a terceira vez já’. Ah, minha filha, abre os olhos então e começa a correr. Ela não me desce. Fora as atitudes dela dentro da casa, o tempo inteiro só fala de querer fumar e depois ela não lava uma louça, não faz porra nenhuma”, finalizou.