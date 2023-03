BBB 23: Gabriel Santana vence sua primeira prova e é o anjo da semana

O ator surpreendeu ao colocar dois integrantes do VIP no monstro, os levando direto para a xepa, o que vai dificultar um pouco a alimentação dos brothers.

Amores, como de costume, neste sábado (17), aconteceu a prova do anjo lá na casa do BBB. Em uma disputa de sorte e habilidades, na prova os confinados tinham que jogar “disquinhos” em caixas de papelão, conforme as indicações do apresentador Tadeu Schmidt.

Após várias rodadas, quem levou a boa esta semana foi o ator Gabriel Santana, que ainda não havia ganhado nenhuma prova no programa. Ele disputou com os seguintes confinados Aline Wirley, Ricardo Alface, Domitila, Sarah Aline e Marvvila. A líder Bruna e os brothers, Cezar, Fred e Amanda, não participaram da prova pois foram vetados.

Emocionado com a vitória da prova, Gabriel surpreendeu a todos ao indicar Fred e Aline para o monstro. Além de sofrerem o castigo do monstro, os dois vão direto pra xepa e perdem estalecas.