BBB 23: Fred já beijou homem no Catar: “Dei selinho”

Brother contou detalhes sobre uma noitada em uma balada no Catar quando foi curtir a Copa do Mundo

Eu só acho que eu deveria saber disso antes, lá quando ainda era tempo de Copa do Mundo. Aloca! Fred revelou que já deu um selinho em um homem dentro de uma balada no Catar. Todos nós sabemos que o ato é ilegal dentro do país e ele ai da ressaltou que os seguranças ficaram de olho.

“A balada acabava 2 da manhã. Não podia beijar na balada, tinha segurança”, iniciou o influenciador.

Cara de Sapato ainda pergunta se ele beijou e ele responde: Beijei. E beijei homem ainda, dei selinho. Falei ‘Ah, é contra o sistema, f*da-se, porque lá não pode ter nenhuma demonstração de carinho”, declarou.