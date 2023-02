BBB 23: Filho de Aline do Rouge se revolta com votos na sister

Antônio foi gravado pelo marido da cantora, Igor Rickli, e ganhou o espaço na web por focar nervoso vendo os brothers votarem em sua mãe

Tá pensando que o filho de Aline Wirley não acompanha o BBB 23? Antônio foi gravado por Igor Rickli na formação do paredão dentro da casa e mostrou que o pequeno ficou nervoso com os votos que a mãe ia recebendo. Antônio chegou a se levantar do sofá e jogar uma almofada longe.

“A criança revoltada vendo o povo votar na mãe dele”, escreveu Igor, marido da sister.

Bom, a formação do paredão já se foi e como sabemos, Wirley não está na berlinda. Ufa!