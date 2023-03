BBB 23: Domitila nadou e morreu na praia, sister está no paredão

Domitila não suportou a pose e perdeu a prova do quarto branco para Fred, indo direto para a berlinda

Eu juro que minha torcida estava para Domitila, que enfrentou Fred em diversos momentos na prova de resistência do quarto branco, competindo junto de Fred. Acontece que a sister não suportou a pressão e acabou cochilando na disputa, indo direto para o paredão. Afe!

É o famoso ditado, nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Ela ficou 18 horas dentro do quarto, mas foi desclassificada quando cochilou e deixou a logo do patrocinador cair. Fred ganhou a prova, o carro e ainda voltou imune para casa.

Domitila ficou abalada por permanecer no quarto sozinha e ainda não sabe que está no paredão. Na manhã desta quinta (09), ela recebeu itens básicos para permanecer no quarto branco. Que choque!