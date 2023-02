BBB 23: Dilsinho bebe com Guimê e pede desculpa para Boninho

Cantor foi a atração da noite de festa dentro do reality da Globo e desceu do palco para cantar junto dos participantes

Boninho deve estar se mordendo com a quebra de protocolo dentro do seu reality do coração. Aloca! Dilsinho desceu do palco e foi rumo aos participantes, cantando com eles na festa deste sábado (18). O muso ainda pediu desculpas para o diretor do reality, mas não resistiu.

“Depois eu levo esporro”, disse ele após decidir que ia se jogar no meio dos participantes do reality da Globo. Vale ressaltar que no meio de tudo isso ele ainda bebeu com Guimê.

O vídeo foi compartilhado no seu Instagram oficial e ele ainda escreveu na legenda: “Boninho, me perdoa”. Eita!