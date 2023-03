BBB 23: Após mais de 12 horas de prova, descubra quem já deixou a disputa pela liderança da semana 

Na prova os participantes devem ficar com as mãos pressionando botões enquanto viram em diferentes direções em uma plataforma.

Amores, e não é que a prova do líder desta semana está rendendo bastantes. A prova de resistência, que teve início às 23h17 na noite de ontem (30), ainda conta com a participação de três participantes. Nela, os confinados deve manter suas mãos pressionando botões dispostos em totens, enquanto então em cima de uma plataforma que gira em diferentes direções ao longo da prova.

Apesar de alguns participantes estarem resistindo bem a prova, outros tiveram bastantes dificuldades, sendo eliminados logo no começo da prova.

Marvvila é a 1ª participante a deixar a #ProvaDoLíder #RedeBBB pic.twitter.com/asytFhh4JA — Big Brother Brasil (@bbb) March 31, 2023

Marvvila que foi a primeira a ser eliminada com apenas 14 minutos de prova. Pouco depois, aos 16 minutos, foi a vez da Amandinha deixar a prova. Já com 5 , 8 e quase 9 horas, Larissa, Domitila e Sara deixaram a prova, respectivamente. Por fim, os últimos eliminados até então foram a Bruna e o Fred, que deixaram a resistência com 10 e 12, sobrando assim apenas a Aline, o Black e o Alface na luta pela liderança.

Agora que já sabemos quem são os participantes que já deixaram a prova e os que ainda estão em busca da liderança, me conta, quem você acha que será o novo líder desta semana?

Vale lembrar que, caso um ganhador não seja definido até o início do ao vivo desta noite, por motivos de segurança aos participantes, a prova será interrompida por Tadeu, que vai comandar uma rodada de desempate com os que restam na disputa.