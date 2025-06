Barraco no shopping Iguatemi: Jornalista chama homem de “bicha nojenta” e “assassino” 

Gente, o Rio está ultra congelante, liguei no Iguatemi para encomendar uns casacos lindos, quando, de repente, o assunto era o barraco que rolou lá no shopping neste final de semana,

Acontece que a Adriana Catarina Ramos de Oliveira chega a chamar Gabriel Galluzzi Saraiva de “bicha nojenta” e “assassino”. Ao longo da discussão, o rapaz revidou a ofensa referindo-se a ela como “imbecil”.

O vídeo não mostra como foi que a discussão começou, mas é possível ver a agressora bastante nervosa e xingando o homem, que não aparece nas imagens, mas também reage de forma nervosa.

Em entrevista á TV Globo, Adriana disse que Gabriel e os amigos estariam rindo dela. Ela admitiu que estava arrependida das ofensas.

Segundo Adriana, ela estava ao telefone com alguém, quando Gabriel e outras pessoas que estavam com ele a teriam mandado falar baixo e calar a boca. Ela afirmou a reportagem que foi vítima de etarismo.

“Eles estavam rindo de mim, falaram que eu tinha que ser anestesiada.[…] Aí, ele se manifestou, disse ‘fala baixo’, ‘cala a boca’. […)]. Houve aquela confusão na hora, eu chamei ele de ‘boiola’. Xinguei mesmo. Ele já tinha me xingado de ‘velha’. […] Sim, me arrependo.”

Gabriel relatou que a jornalista estava em uma mesa próxima, falando muito alto. Ele teria pedido a ela para que tivesse mais calma na hora de falar com a atendente da cafeteria. Segundo o rapaz, foi nesse momento que a mulher começou com as agressões diretas e homofóbicas.

“A gente estava tomando um café. Era por volta de 15h30. Uma senhora sentada na mesa do lado começou a pedir pela conta, descontrolada, falando bem alto ‘eu quero minha conta’, ‘eu quero ir embora’, ‘eu quero minha conta’, ‘eu quero ir embora’. Ela pedindo insistentemente, falando bem alto […]A moça fez um sinal de que já iria. Daí intervi, falei ‘calma, ela já virá, já deu o sinal’. Daí ela se descontrolou, começou a me atacar diretamente”, disse.

Uma mulher que estava em uma mesa próxima do café presenciou a todo o episódio e confirmou a versão contada por Gabriel.

“Eu estava em uma mesa próxima. Ouvi a mulher gritar com a funcionária do café, pedindo a conta, falando que queria ir ao banheiro, gritando. Aí, né, a vítima pediu para a senhora se acalmar, disse ‘se acalma, ela já vai vir’, e aí ela começou a falar um monte, ofender ele de todos os jeitos, falar ‘pobre’, ‘bicha’, todas as palavras de baixo calão possíveis… ‘bicha nojenta’, ‘pobre’, ‘você não deveria estar aqui'”, contou a jovem.

“Ele começou a ficar nervoso, mas conseguiram retirar ele para que se acalmasse. Ele foi para outro lugar e ela continuou a ofender. Foi uma situação horrível. Chamou ele de ‘assassino’ do nada. Foi uma situação muito horrível”, completou.

As ofensas proferidas por Adriana foram gravadas por mais de uma câmera de celular e logo depois, ela foi presa em flagrante O caso foi registrado como injúria e homofobia na 14° DP, em Pinheiros.