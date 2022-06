Bárbara Labres e Débora Moura terminam o namoro

Comunicado foi feito nos stories do Instagram da dj

Tudo que é bom dura tão pouco, já dizia Luísa Sonza. Bárbara Labres anunciou que seu romance com Débora Moura chegou ao fim. A dj usou os stories para noticiar aos seus seguidores e fãs que o casal não pode mais ser chamado de casal. Bárbara deixa claro que seu respeito e admiração pela musa continuam o mesmo.

“Em consideração a galera que acompanha e tem um carinho por nós, venho comunicar que eu e a Débora não estamos mais juntas. Sou muito grata por cada momento que vivemos, foi lindo e transformador na minha vida. Entrego nas mãos de Deus e o amanhã só pertence a ele. Ninguém além de nós duas sabemos o que sentimos, os motivos, e o que cada uma carrega no seu coração… Mas podem ter certeza absoluta que nossa história foi linda, com muito respeito e amor, do início ao fim! O meu carinho e admiração por ela nunca vão acabar. Enfim, não vou me pronunciar mais, porque é um assunto muito pessoal. Peço que se possível respeitem esse momento! Obrigada por todo acolhimento comigo e com ela”, escreveu.

Bárbara Labres e Débora Moura anunciam o fim do relacionamento. 🗣 pic.twitter.com/QXuYflTUEJ — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) June 28, 2022

Para quem não sabe, as duas musas namoraram durante dois anos e o que sabemos é que elas tiveram seus motivos pessoais diante do término do relacionamento. Que tristeza!