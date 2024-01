Bárbara Heck critica exclusão de ‘participantes padrões’ no BBB 24

Bárbara Heck não teve medo do hate e comentou o primeiro do do BBB 24. A musa disse que faltam pessoas padrões dentro do elenco do reality. A fala não foi bem vista pelos internautas que comentaram que ela acaba sendo privilegiada por ser branca, loira e magra.

“O ódio que o povo tem das padrão, gente, credo”, disparou ela em seu perfil no X, antigo Twitter.

Os internautas responderam: “Coitadinha, ela sofre tanto por ser loira branca e genérica né? Como é rejeitada pobrezinha”, declarou uma seguidora.