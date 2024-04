Bar de Belo Horizonte vai dar chopp de graça para clientes que provarem que já foram cornos

Amigas, estou aqui comprando passagem para ir neste enlouquecido Bar de Beagá , não perco por nada a promoção desse bar maravilhoso. Haha. O melhor dos mineiros é ser bom de marketing.

Inspirados na polêmica separação de Gracyanne Barbosa e Belo, depois que ela contar que traiu o cantor, um bar da capital mineira resolveu dar um chopp de graça para quem provar que já foi “corno”. A cada episódio de traição, leva uma caneca.

O bar Da Orla, localizado na av. Otacílio Negrão, de Lima, localizado na região da Pampulha, divulgou a promoção na noite desta quinta-feira (18), em seu perfil oficial do Instagram, e já está dando o que falar. A peça da campanha, inclusive, conta com uma foto do agora ex-casal.

Essa promoção é válida para esta sexta-feira (19/4) e a terça-feira (23/4). Mas as regras não são tão claras assim, o bar informa que é preciso comprovar que foi traído, mas não diz quais seriam as provas válidas. Quais seriam as provas válidas? Print? Vídeo? Áudio da pessoa assumindo que traiu? Muitas são as perguntas dos clientes, ávidos em transformar uma história triste numa bebedeira.