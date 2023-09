Bar da Cachaça cria uma bebida em homenagem á Luísa Sonza , a “Batida da Luísa”

O bar carioca criou uma bebida chamada de “Batida da Luísa”, feita com morangos como uma homenagem ao clipe “Campo de Morango”.

Minha gente, que coisa mais fofa!!! Olha que bela homenagem, o Bar da Cachaça fez para a cantora que colocou esse humilde estabelecimento do bairro mais boêmio do Rio de Janeiro no radar de todo o Brasil.

O nome da bebida se chama “Batida da Luísa”, a base da receita é morango, em referência ao clipe Campo de Morangos. Quem divulgou a novidade foi o perfil do Instagram, @oquefazernorio, que já provaram e aprovaram o novo drink. O estabelecimento criou o drink não só para retribuir a homenagem da cantora ao colocar o nome do bar no seu grande sucesso musical, “Chico”.

Apesar de toda a polémica da traição do Chico com a artista, o Bar da Cachaça sempre deixou claro seu apoio para a Luísa e ainda fez a seguinte publicação no seu feed há alguns dias. Confira aqui: