Bar da Cachaça, citado em música de Luísa Sonza, lamenta traição

A cantora cita o estabelecimento em sua música, feita em homenagem a Chico Veiga, e o bar presta solidariedade com a situação de Luísa

Luísa Sonza jogou toda a verdade no ventilador ao revelar que não está mais com Chico Veiga por causa de uma traição da parte dele. Na música que a cantora fez ao ex-namorado ela cita o ‘Bar da Cachaça’ e o estabelecimento não deixou de prestar suas condolências à cantora, lamentando a traição.

“Olá, amigos e clientes! Nós do Bar da Cachaça estamos muito lisonjeados com a menção na música e nos solidarizamos com a Luiza Sonza. Desejamos a ela toda a sorte do mundo! Contudo, não temos relação com o ocorrido e não nos cabe opinar a vida dos envolvidos”, declarou.

No programa ‘Mais Você’, ela ainda contou detalhes sobre a traição: “Naquela noite, naquele bar, você não me protegeu. Hoje eu te dou um adeus por mim e por todas nós. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você”, leu durante o programa.