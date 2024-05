Banhistas foram arrastados por ondas altas em uma praia de Niterói 

Olha só, que perigo!!! Dois Banhistas que estavam observando o mar agitado na Praia de Itacoatiara, localizando na Região Oceânica de Niterói, de cima de uma pedra — contrariando todas as recomendações dos bombeiros —, acabaram sendo arrastados por uma forte onda na manhã desta sexta-feira (17).

Pessoas que filmavam de longe registraram o incidente e no vídeo, podemos ver que, pelo menos, dois banhistas foram derrubados pela correnteza. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Niterói: Banhistas são arrastados por onda em pedra de Itacoatiara. Em 24 horas de ressaca, bombeiros resgataram 27 pessoas no litoral fluminense https://t.co/tBe9dkOui7 pic.twitter.com/c4ABw7mjpH — São Gonçalo Urgente 📢 (@SGOurgente) May 17, 2024

Um alerta de ressaca que havia sido feito pela Marinha está em vigor desde a manhã desta quinta-feira (16) e com previsão de encerrar na manhã de sábado (18) — mas a orientação é evitar o banho de mar neste fim de semana. As ondas podem chegar a 3 metros de altura. Segundo o portal G1, o Corpo de Bombeiros realizou 27 resgates no litoral fluminense dessa quinta-feira (16) para sexta-feira (17).