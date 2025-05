Bandplay estreia novela “Pele Selvagem” nesta sexta-feira

O Bandplay, streaming gratuito do Grupo Bandeirantes, estreia nesta sexta-feira (30) os primeiros capítulos da novela Pele Selvagem no catálogo. O lançamento será semanal, com cinco episódios inéditos a cada atualização. A novidade acompanha a exibição de outros folhetins venezuelanos no aplicativo, como Coração Traído, que já conta com metade da história disponibilizada, e Abigail, com chegada prevista para junho.



Produzida pela RCTV, com desenvolvimento por Martin Hahn e direção de César Manzano, José Manuel Carvajal e Manuel Díaz Casanova, a obra explora a trajetória de Camila Espino, uma jovem impulsiva criada entre as ruas de Caracas e um orfanato de freiras. Com temperamento forte, a protagonista encanta Maximiliano Esquivel, herdeiro da grande empresa de cosméticos comandada por seu pai, Ezequiel López Méndez, que vive em constante guerra com Fausto Aragón de la Rosa, o maior adversário comercial da família.



Agora imersa no universo do luxo e do poder, Camila decide buscar a identidade de sua mãe biológica, mas acaba esbarrando em segredos que envolvem a antiga rivalidade entre as duas linhagens e os respectivos impérios. O amor do casal será posto à prova pelos desdobramentos da trama, que vão além das disputas no mercado da beleza, trata-se da luta sangrenta por vingança e justiça.

Pele Selvagem conta com 120 capítulos e será dividida em cinco partes, que poderão ser conferidas no Bandplay, compatível com Android, iOS, Smart TVs, ou acessadas pela versão web, em bandplay.com.

A plataforma reúne, de forma totalmente gratuita, os principais formatos do Grupo Bandeirantes, como Brasil Urgente, Jogo Aberto, Melhor da Tarde, Jornal da Band, MasterChef Brasil, Os Donos da Bola, Melhor da Noite, Galvão e Amigos, Pesadelo na Cozinha e outras produções, bem como rádios, afiliadas e dezenas de títulos de distribuidoras parceiras.