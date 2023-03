Bandeira branca? Eduardo Costa chama Gusttavo Lima de “patrão”

Cantor revelou que teve problemas com o cantor no passado, mas tudo ficou no passado

Eduardo Costa foi contratado por Gusttavo Lima e agora ele o chama de “patrão”. O cantor ainda confessou em entrevista que eles tiveram problemas no passado, mas que as brigas foram convenientes para fortalecer a amizade entre eles. “Hoje poder estar aqui, ser contratado por ele. Hoje, ele é o meu patrão, me contratou, me trouxe e tivemos um arranca rabo nesse tempo, mas a amizade é isso, é privada com brigas. Pode ter certeza, minha amizade por ele é consolidada”, disse o sertanejo em entrevista. Já disse para vocês que o mundo não gira, ele capota. Aloca!