ESGOTADO: Baile Vogue acontece dia 29 de abril e terá Ivete, Sabrina entre outras novidades

Paula Mageste conta as novidades do baile mais famosos do Brasil em entrevista para o Programa Amaury Jr

Amantes da moda de plantão, fiquem atentos, o Baile da Vogue está chegando! A temporada foi aberta e parece que estamos revivendo fevereiro. Em entrevista para o Programa Amaury Jr. a CEO da Globo Condé Nast, Paula Mageste, contou algumas novidades que aguardam os convidados para a festa que acontece dia 29 deste mês no Copacabana Palace. Paula contou que o tema deste ano será a brasilidade fantástica, fazendo referência à Semana de 22. “Esse ano a gente celebra 100 anos da semana de arte de 22, partimos dessa efeméride e ampliamos nosso olhar para falar do modernismo de uma forma geral”, disse. A CEO não revelou muito das novidades, mas sabemos que os convidados poderão contar com um show exclusivo de Ivete Sangalo e a presença ilustre de Sabrina Sato. “Ivete sempre está com a gente no baile. Sabrina Sato vai estar, mas tem uma novidades, não estamos falando mais de musas, vamos levar várias mulheres que foram capas da Vogue”, contou. Sabrina Sato em seu último Baile da Vogue antes da pandemia (Foto: Reprodução) Mageste contou também que os convites para a festa de carnaval já estão esgotados e que esse anos eles venderam pacotes de convites apenas para empresas parceiras, os outros serão convidados escolhidos a dedo pela revista. “É bom ver as pessoas empolgadas, mostra que nossa marca está viva”, comemora a CEO. Olha, amiga, eu sei de muita gente que se mataria por um desses convites, e adoro que o Baile chega a ficar místico com tantos mistérios.