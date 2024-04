Bailarina de Ratinho se demite após ‘piada’ de apresentador sobre seu cabelo

Depois da polêmica envolvendo Ratinho e o cabelo de uma de suas dançarinas, Cintia Mello, a artista disse que pediu demissão do SBT. A musa esteve na atração durante nove anos e explicou o que motivou o seu silêncio durante 17 dias após o fato ocorrido com o apresentador.

“Eu fui orientada a me pronunciar apenas quando estivesse firme nas minhas convicções. Decidi me desligar do Programa do Ratinho. Quero deixar claro aqui que eu tenho muito orgulho em ser uma mulher negra”, afirmou.

“Fui pega de surpresa para uma brincadeira inoportuna. E, para mim, contraditória, porque foi feita por uma pessoa que sempre elogiou o meu cabelo natural. Por ter liberdade, afinal, são nove anos de convivência, eu resolvi buscar”, continuou.