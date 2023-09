Bailarina de Iza desaparece antes de apresentação no The Town

A cantora usou suas redes sociais para comunicar que Mileide Guedes está desaparecida desde o sábado (02)

Todos os fãs de Iza estão animados para sua apresentação no The Town, acontece que a animação teve que ser interrompida por uma tragédia e trata-se do sumiço de uma de suas bailarinas antes da sua apresentação no festival. A cantora usou suas redes sociais para comunicar o desaparecimento de Mileide Guedes desde o dia (02), sábado.

Os ensaios para a apresentação têm acontecido no Rio de Janeiro e a dançarina teria sido internada no Hospital Municipal Salgado Filho mas o motivo exato ainda não foi confirmado, de acordo com Léo Dias. Segundo a unidade de saúde, ela foi vista pela última vez ainda no hospital, às 5h30.

“Coração está apertado, mas fé de que vamos encontrá-la”, escreveu a cantora.