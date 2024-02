Baby do Brasil sobre o Apocalipse: “Eu ouvi no meu ouvido direito o PAI falando, FALA! FALA TUDO!”

A cantora aproveitou a oportunidade para afirmar que não aconteceu nenhum tipo de desentendimento com a Veveta no trio.

Amores, após viralizar o icônico momento em que as cantora Baby do Brasil e Ivete Sangalo se encontraram nos trios e a cantora “previu” o tão temido Apocalipse, Baby utilizou as suas redes sociais para esclarecer o assunto.

Primeiramente ela garantiu que não rolou nenhum tipo de treta com nossa amada Veveta:“Não poderia deixar de mandar uma mensagem para vocês, quero dizer que a Ivete é uma fofa, eu amo, uma amiga de anos, me honrou muito, parou o trio na frente do camarote e lembrou da minha história, foi lindo”.

Porém, continuando, a cantora afirma que naquele momento, ouviu a voz de Deus pedindo para que ela profetizasse o temido momento para todos ali presentes.

“De repente, ouvi o Pai falar no meu ouvido: ‘Fala, fala tudo agora’. Eu sou do Matrix, eu tenho que obedecer e eu obedeci coisas que ouvi há muito tempo e falei do apocalipse e do arrebatamento”, afirmou Baby.

Por fim, ela aconselha a todos os seus fãs a procurarem ficar cada vez mais perto de Deus, reforçando a profecia que ela fez no trio.

“Quero dizer para vocês: o mundo está louco, o apocalipse tem que acontecer, não tem jeito, única forma de Deus intervir, os anjos caídos já estão aqui há muito tempo. E o arrebatamento é maravilhoso, dê ouvido aos apóstolos, procure e agora temos essa oportunidade, se liga bicho”, finalizou.