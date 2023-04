Babal aponta alienação parental por parte de Emily Garcia e pede: “Vá ser feliz de verdade”

Influenciador acredita que a modelo tenha pedido que os policiais fossem até a sua residência pedir para que o som fosse abaixado, detalhe, ela estava em Maceió

Que história é essa? O influenciador Babal soltou o verbo nas redes sociais e indiretamente fez reclamações sobre a sua ex-esposa Emily Garcia. O influenciador usou os stories e disse que está sofrendo alienação parental e que a modelo não sai do seu pé. Nos stories ele ainda conta que a polícia foi até a sua casa por conta de uma denúncia feita de Maceió.

“Eu preciso dividir com vocês. Já não basta a alienação parental que venho sofrendo, sem ao menos ter direito de ver meu filho, que rapidamente foi colocado em uma escola, a criança não completou nem dois anos ainda, mas até aí ok”, disse ele.

O influenciador ainda completou: “Pra quem não tá entendendo, os carros da polícia: Foi mais cedo aqui em casa, onde estou com meus primos e amigos, sem ofender e nem ficar mandando indireta pra ninguém. Simplesmente, os policiais vieram aqui falar do som, e fizeram questão de me dizer que a denúncia foi feita de Maceió. E quem está em Maceió? Por favor, de todo coração, me deixe em paz. Vá ser feliz de verdade fora da internet”, finalizou.

Os internautas responderam o influenciador e disse que quem chamou a polícia foram os moradores, porque ele estava incomodando com o som alto. “Se semana que vem estiver alto e incomodando de novo, a gente chama a PM de novo”, disse.