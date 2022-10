Babado! Geisy Arruda já fez sexo em voo internacional

A modelo e empresária fez revelações picantes em lançamento do seu quarto livro erótico

Essa é das nossas! Geisy Arruda fala tudo e não esconde nada das fofoqueiras de plantão, tratando sua vida como um livro aberto dos mais quentes que podemos ter. Em lançamento do seu quarto livro de contos eróticos ela declarou que jpa fez sexo em um voo internacional. Isso mesmo, a icônica jpa fez sexo dentro de um voo.

Para o ‘TV Fama’ Geisy contou que jpa fez sexo em lugares muito inusitados e em conidções pra lá de exóticas.

“No banheiro do avião, na turbulência. Estava indo para Portugal. Voo internacional é bom porque é longo. Era com um passageiro”, contou. E não parou por aí, porque ela ainda revelou que já ficou com 10 homens em uma noite, em uma casa de swing.