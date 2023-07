Azul cancela voos em Rondônia após mais de 15 mil processos

A empresa decidiu cancelar os voos para Rondônia após receber cerca de 30 processos por dia no estado

Meu Deus, o que é isso? A Azul teve que cancelar seus voos para Rondônia após ser processada mais de 30 vezes em um único dia. Os processos já alcançaram a marca de 15 mil e totalizavam 62% dos processos contra as companhias aéreas do estado.

A empresa anunciou um corte no número de voos: as rotas diretas para Recife e Salvador foram cortadas, e o voo para Belo Horizonte, que ocorria antes da Pandemia, não irá voltar. Com isso, a Azul fará apenas voos para Rio Branco, Cuiabá e Manaus a partir de Porto Velho.

Pessoas próximas da operação comunicaram ao site Aeroin que boa parte dos voos eram preenchidos com passagens pagas com vouchers ganhos em processos contra a empresa.