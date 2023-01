Avião de Almir Sater, pode estar sendo utilizado para o tráfico de drogas na Bolívia

A polícia civil brasileira está aguardando uma autorização boliviana para realizar uma perícia nos aviões encontrados.

É amores, acredito que roubar um carro já não seja a coisa mais fácil do mundo, agora roubar um avião? Haja talento para o crime viu. Porém, como dizem, não existem crimes perfeitos. Há cerca de um ano, um “arrastão” no aeroporto de Aquidauana (MS), foi o responsável por dar sumiço a 3 aeronaves, incluindo a do cantor e ator Almir Sater.

Desde a execução do crime, o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) investiga a possibilidade de que os aviões roubados na ocasião tenham sido levados para a Bolívia, com o intuito de serem utilizados para o tráfico internacional de drogas.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Ana Cláudia Medina, no ano passado, uma grande apreensão de aeronaves foi realizada no aeroporto da cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

“As aeronaves apreendidas estavam lá a serviço do narcotráfico. Algumas características das aeronaves roubadas em Aquidauana batem com os aviões que estão apreendidos na Bolívia. Nós fizemos todas as gestões para que pudéssemos ter acesso às aeronaves e periciá-las, pois estavam adulteradas”, explicou a delegada.

Ainda segundo a delegada, até o presente momento, a polícia civil brasileira está esperando uma autorização, do governo boliviano, para que uma perícia técnica seja feita nos aviões que foram apreendidos na cidade de Santa Cruz de La Sierra.

“Aguardamos o posicionamento do governo da Bolívia para a nossa entrada lá. A gente não pode afirmar que são os aviões. As características são parecidas, mas para qualquer tipo de constatação existe a necessidade de ir até o local e periciar. Os modelos são muito semelhantes”, informou Ana Cláudia.

Na época, em conversa com a jornalista Fabíola Reipert, o ator revelou que desde que a sua aeronave foi roubada, ele não tinha esperança de encontrá-la, mesmo depois que surgiram alguns boatos de aviões “bolivianos” terem sido encontrados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE