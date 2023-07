Avião bimotor desaparece no Paraná

O Batalhão de operações Aéreas da Polícia Militar do Paraná informou que a aeronave partiu de Umuarama

Uma aeronave que partiu de Umuarama sumiu e as buscas já estão a todo vapor para tentar encontrar ela inteira e os passageiros com vida. O Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar no Paraná (BPMOA) informou que a aeronave era um bimotor que sumiu do radar na altura da Serra do Mar, área da Mata Atlântica no estado.

Na aeronave estavam dois pilotos e dois passageiros. A corporação ainda informou que não tem informações de uma possível queda do avião e o Governo do Paraná confirmou que os dois passageiros são servidores.

A FAB declarou que o Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico (Salvaero) está fazendo as buscas na região e que as operações serão também realizadas no período noturno, mesmo sem sucesso, ainda.