Autor Mauro Alencar dá spoilers da biografia da atriz Susana Vieira: “Ela não quis censurar nada”

O autor revelou que há grandes chances de sua obra ganhar um documentário produzido pela Globoplay.

Amores, após cerca de 8 anos, finalmente, a biografia da maravilhosíssima atriz Susana Vieira está prestes a ficar pronta. A obra que está sendo escrita pelo pesquisador em teledramaturgia Mauro Alencar, foi escrita com base nas mais de 30 longas conversas que ele e a atriz tiveram desde o ano de 2016.

“Ela não quis censurar nada, nem os polêmicos namoros recentes”, revelou o escritor.

Como um grande spoiler para os fãs da atriz, o autor conta que logo de início o livro trará um assunto bem pesado, o tratamento e leucemia em que a atriz teve que fazer, porém, ele afirma que abordar esse tema logo de cara foi uma escolha da própria Susana.

“Foi escolha dela abrir o livro com o tratamento da leucemia, o que a deixou mais reflexiva”, afirmou Mauro.

Garantindo que, assim como a atriz Regina Duarte é considerada a ‘namoradinha do Brasil’, a Susana é a ‘esposa do Brasil’, Alencar revela que a biografia da atriz não ficará apenas nos livros, mas que provavelmente ganhará um documentário no Globoplay. Tudo, né?