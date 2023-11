Áudios, R$ 400 mil e polícia: tudo o que Patrícia Ramos teve que fazer para seu ex-marido conceder o divórcio

A apresentadora se pronunciou nas suas redes sociais depois das agressões físicas serem exibidas no telejornal Bom Dia Rio, da Globo

Meus amores, a apresentadora Patrícia Ramos voltou a aparecer em suas redes sociais para falar sobre o exposed que fez sobre seu ex-marido, Diogo Vitório nesta quarta-feira (1). Depois de levar a público todas as denúncias realizadas contra o empresário e expor as marcas de todas as agressões físicas que sofreu, a apresentadora aproveitou para agradecer o apoio dos internautas.

“Eu tenho acompanhado as mensagens de vocês, e vocês não fazem ideia do quanto isso está sendo importante para mim. Eu estou me sentindo extremamente abraçada, querida, amada e, de alguma forma, apoiada também”, começou Patrícia.

Patrícia ainda ressaltou o quanto esse assunto é traumático para ela. “Por mais que já tenham se passado alguns meses, é um assunto muito delicado, é bem sensível para mim. Por enquanto, eu não posso falar muito, mas saibam que estou lendo cada mensagem de carinho de vocês. Estou me sentindo extremamente amada, querida demais”, afirmou.