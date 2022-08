Áudio de mãe de aluna da PUC bomba nas redes sociais: “Ela é de um poder aquisitivo muito alto”

Intitulada de Fernanda da PUC, ou mãe da garota da PUC, a trend já ganha espaço nas redes sociais

Minha gente, minha amigas me disseram que esse áudio não é dos últimos tempos, mas que a internet só descobriu ele agora, será que é isso? Acontece que uma mãe fica possessa com um rapaz que está saindo com sua filha e não perde tempo na hora de escrachar o rapaz.

Pra quem ainda tá perdido na fofoca aqui tem os áudios da mãe da fernanda da puc que faz psicologia (ela leu as conversas no cel da filha ficou p e começou mandar esses áudios e compartilharam no grupo da sala) pic.twitter.com/ASHlRvw9Kc — notas (@isabelaoak_) August 19, 2022

A frase que tem ganhado o maior espaço nas redes é: “Ela é de um poder aquisitivo muito alto”, inicia a mãe.

“Fernanda da PUC” teria contado para a mãe que o rapaz é usuário de maconha e como os pais querem o melhor para os seus filhos, conseguiu se tornar a maior “estrela”. O áudio foi enviado para o grupo de colegas de sala da jovem.

“Entregador de botijão de gás, aqui é a mãe da Fernanda. Não sei se você sabe, mas ela é de um poder aquisitivo muito alto e você é um bosta. Por isso que ela vai sair da faculdade de psicologia, a gente tirou ela de lá pra não andar mais com gente como você. Maconheiro, craqueiro. Vou contar pra tua mãe tudo o que você é, seu bosta, ignorante. Ela tá perdendo a faculdade porque ela é uma idiota igual você”, diz a mulher.

Fernanda ainda teria sido obrigada a mandar uma mensagem no grupo de amigos, ofendendo o rapaz e dizendo que o curso não estava lhe fazendo bem.