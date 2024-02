Atriz hollywoodiana, Susan Sarandon, sai em defesa de Lula

O presidente do Brssil, foi parar na boca do povo do mundo todo pela sua fala contra o genocídio israelense. Susan Saradon se posicionou a favor do presidente do Brasil e chegou a postar as falas do presidente em suas redes sociais. Lula se detacou ao erguer um discurso sontra o genocídio no govrno de Benjamin Netanyahu contra o povo palestino.

“O Brasil foi um país que condenou de forma veemente a posição do Hamas no ataque a Israel e o sequestro de centenas de pessoas. E nós condenamos e chamamos o ato de ato terrorista. Mas não tem nenhuma explicação o comportamento de Israel, a pretexto de derrotar o Hamas, estar matando mulheres e crianças, coisa jamais vista em qualquer guerra que eu tenha conhecimento”, disse Lula.

Ele ainda completou: “Ser humanista hoje implica condenar os ataques perpetrados pelo Hamas contra civis israelenses, e demandar a liberação imediata de todos os reféns. Ser humanista impõe igualmente o rechaço à resposta desproporcional de Israel, que vitimou quase 30 mil palestinos em Gaza – em sua ampla maioria mulheres e crianças – e provocou o deslocamento forçado de mais de 80% da população”, finalizou.

Desde o 7 de outubro, Netanyahu já comandou o assassinato de 30 mil palestinos, sobretudo mulheres e crianças, feriu 70 mil, deslocou 1,5 milhão de pessoas e destruiu as residências e a infraestrutura de Gaza.