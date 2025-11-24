Menu
Kátia Flávia
Busca
Kátia Flávia

Atriz do Teste de Fidelidade diz que será musa de escola de samba e gastará R$ 800 mil em fantasia

Thalita Souza conta que quer perder cinco quilos de gordura e ganhar três de massa muscular

Kátia Flávia

24/11/2025 18h30

photo 2024 08 07 12 39 28 (1)

Thalita Souza diz que será musa de escola de samba, mas ainda não pode mencionar mais detalhes. (Foto: divulgação)

Atriz do Teste de Fidelidade, Thalita Souza será musa de uma escola de samba de São Paulo. Ela afirma que não pode dizer ainda o nome da escola, mas destaca que é uma grande agremiação do Grupo Especial do Carnaval Paulistano. A influenciadora conta que gastará 800 mil reais com a fantasia.

“Será bem luxuosa e ousada. Não posso dar muitos detalhes ainda, nem o nome da escola. Mas é uma agremiação que tem tudo para brigar pelo título. Sempre quis ser musa e agora estou realizando esse sonho. Para isso, não me importo de investir alto”, diz.

photo 2024 08 07 12 39 28 (2) (1)
A atriz ainda tem a intenção de perder cinco quilos de gordura para ganhar três de massa muscular. (Foto: divulgação)

Thalita afirma que quer perder cinco quilos de gordura e ganhar três de massa muscular. “Já vou apertar a dieta e malhar mais pesado. Também farei mais cardio. Quero fazer bonito no Anhembi. Estou ansiosa”, conclui.

    Continuar lendo

    Você também pode gostar

    Mais Lidas

    Assine nossa newsletter e
    mantenha-se bem informado