Atriz conta detalhes de namorinho com Bruno Gagliasso

A atriz revela que o galã das telinhas foi o seu primeiro namoradinho, ainda na adolescência.

Amores, já virou até rotina as convidadas do podcast Quem Pode, Pod, que é apresentado pelas atrizes Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, terem alguma história envolvendo o galã Bruno Gagliasso, que curiosamente é o atual marido da Gio. E isso não seria diferente com a mega atriz Thais Fersoza.

Durante a sua participação no web programa, Fersoza conta como foi o seu relacionamento com o ator, que foi o seu primeiro namoradinho, na época em que eles atuavam juntos na Malhação 2.

“Era bonitinho, a gente fazia as capas das revistas, era uma coisa tipo ‘bonitinho, são adolescentes que se respeitam, uma coisa lúdica, tipo tão jovens e tão apaixonadinhos’. Era um namorinho, muito namorinho, meu primeiro namorinho… A gente trabalhava muito, tenho a recordação de ser uma coisa muito fofinha, mas essa coisa da relação não tenho muita lembrança”, recordou a atriz.

Continuando, Thais revela como essa curta e linda história de amor juvenil deles chegou ao fim.

“A gente namorou um ano, eu fiz Esplendor e aí ele viajou para [Argentina para fazer] Chiquititas, e aí a gente acabou o namoro. Acho que quando voltei da Argentina, foi afastando. A gente se falava muito, ele deixava horas de música na secretária eletrônica. Foi se desfazendo”, acrescentou.