Atriz Ângela Rabello morre aos 73 anos

A nossa atriz, musa e querida, Ângela Rabello, faleceu nesta quarta (29), aos 73 anos. A notícia veio por meio de sua filha, Stella Rabello, que confirmou a notícia para a imprensa em uma mensagem para os fãs nas redes sociais. A causa da morte ainda não foi divulgada.

“Nem sei dizer o que se passou de lá pra cá. Porque a vida não dá mole e corre, corre, corre. Também não demos mole. Corremos juntos. Junto com a vida. Nem deu tempo de pensar. Nem deu tempo de dar tempo pra dúvida. Só deu tempo de confiar”, relatou Stella.

A filha ainda informou que o corpo da mãe será velado nesta quinta-feira, 30, a partir das 13h, no Cemitério do Carmo, no bairro do Caju, no Rio de Janeiro. A cremação acontecerá às 16h.